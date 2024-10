Meteo Cardito, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cardito per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e cieli nuvolosi. Durante la notte, si registreranno precipitazioni che continueranno a influenzare il clima fino alla mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una temperatura percepita che non scenderà sotto i 19°C. La velocità del vento varierà, ma si attesterà su valori moderati, contribuendo a un’atmosfera umida.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano cieli coperti con una temperatura che raggiungerà i 22°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che si attesterà intorno al 93%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’80%, mentre il vento continuerà a soffiare da sud-ovest a una velocità di circa 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi sparse prenderanno il posto dei cieli completamente coperti, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La copertura nuvolosa scenderà al 73%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 15 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

La sera porterà un ritorno di cieli nuvolosi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 74%. Anche in questa fase, non si prevedono piogge significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni meteo per Cardito indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera al mattino, seguita da un miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a mostrare condizioni simili, con un’alternanza di nuvole e schiarite, ma senza eventi meteorologici estremi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.17 mm 17.7 SSO max 30.3 Libeccio 81 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19.3° perc. +19.5° 0.24 mm 9.4 OSO max 17.2 Libeccio 82 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.16 mm 5.8 O max 13.2 Ponente 84 % 1012 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 20 % 6 OSO max 9.9 Libeccio 64 % 1013 hPa 12 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° prob. 15 % 10.8 SO max 14.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 15 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 8 % 15 SSO max 18.2 Libeccio 62 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 4 % 12.2 SSO max 19 Libeccio 73 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 16 % 10.3 SSO max 18.3 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:27

