Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature che si manterranno su valori relativamente miti. Durante la notte, le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioggia leggera, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 21-23°C, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si aprirà con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La temperatura si attesterà intorno ai 21,8°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 78%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,8 km/h. Con l’avanzare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo condizioni di pioggia leggera fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 23°C, ma le piogge non si fermeranno. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di pioggia che si manterrà alta. La velocità del vento si attesterà intorno ai 16-19 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle precipitazioni, che si trasformeranno in pioggia moderata. La temperatura scenderà a circa 20-21°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 25 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto frizzante. La pioggia potrà accumularsi, con valori che supereranno i 2 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Le piogge continueranno a essere presenti, sebbene con intensità minore rispetto al pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le condizioni di umidità elevata persisteranno, con valori che toccheranno l’87%.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno su valori miti, ma le precipitazioni potrebbero continuare a disturbare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.8° perc. +22° 0.34 mm 13.8 SSE max 17.8 Scirocco 78 % 1009 hPa 3 nubi sparse +21.5° perc. +21.7° prob. 27 % 13.6 SSE max 17.4 Scirocco 79 % 1008 hPa 6 nubi sparse +21.4° perc. +21.7° prob. 22 % 16 SE max 20.3 Scirocco 81 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.9° perc. +23.3° 0.15 mm 17.7 SSE max 22.8 Scirocco 77 % 1009 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 31 % 17.3 SSE max 22.6 Scirocco 72 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +21° perc. +21.2° 2.79 mm 9.3 SE max 12.1 Scirocco 82 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.47 mm 14.6 ESE max 25.2 Scirocco 82 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 70 % 16.6 SE max 23.9 Scirocco 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.