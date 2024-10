Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 22,7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La copertura nuvolosa varierà, con un picco di nuvole in serata, mentre le precipitazioni rimarranno assenti. L’umidità si attesterà intorno al 54% e il vento sarà prevalentemente debole, con intensità che non supererà i 7,8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 54%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa diminuirà, raggiungendo il 24% intorno alle 10:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo il clima gradevole e fresco, con un’umidità che scenderà fino al 57%.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che toccheranno il 11%. L’intensità del vento rimarrà debole, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%, e il vento continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente nuvolose. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze locali, mentre le attività all’aperto saranno favorite dalle temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 3.9 SO max 5.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.4 OSO max 4.1 Libeccio 65 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.1 ESE max 3 Scirocco 66 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 3.9 S max 4.8 Ostro 58 % 1018 hPa 12 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 7.5 SO max 6 Libeccio 55 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.4° perc. +22.1° Assenti 6.3 SO max 4.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21° Assenti 2.8 OSO max 2.8 Libeccio 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +20.8° Assenti 4.4 ESE max 5 Scirocco 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:29

