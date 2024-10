Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,3°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 24,7°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 54% e il 74%.

Durante la notte, Castellammare di Stabia vedrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà attorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% entro le prime ore del mattino. La mattina sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che varieranno da 21,7°C a 24,1°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione variabile, e l’umidità si manterrà attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 24,7°C, mantenendosi stabili attorno ai 24°C fino alle ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 8,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 54%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,8°C. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 63%. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo, e la situazione rimarrà stabile fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni suggeriscono una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente coperti e temperature miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più pesante. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe faticare a farsi vedere nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° Assenti 0.8 SSE max 3.2 Scirocco 72 % 1020 hPa 3 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 2.3 ESE max 2.7 Scirocco 73 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21° perc. +21° Assenti 3 ENE max 2.9 Grecale 72 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 3.3 SSE max 4.3 Scirocco 60 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.7° perc. +24.6° Assenti 4.9 O max 3.6 Ponente 54 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 4 O max 2.8 Ponente 57 % 1019 hPa 18 cielo coperto +24.1° perc. +24.1° Assenti 8.2 ENE max 12 Grecale 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 0.8 NE max 1.6 Grecale 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:16

