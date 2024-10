Meteo Fiumicino, le previsioni per domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Fiumicino indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 13,1°C e i 19,5°C. I venti saranno prevalentemente leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h. La giornata si concluderà con un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, tra le 02:00 e le 05:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che varieranno da 13,1°C a 14,5°C. L’umidità si attesterà intorno al 57% e 71%, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord e Nord Est, con velocità comprese tra 8,2 km/h e 9,1 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18°C entro le 09:00. L’umidità si manterrà alta, intorno al 65%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione Nord Est e velocità che varierà tra 2,2 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con un picco di 19,5°C alle 13:00. L’umidità rimarrà costante intorno al 58% e 61%, mentre i venti si manterranno leggeri, provenienti da Ovest e Sud Ovest, con velocità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 19,3°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varierà tra 5 km/h e 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Fiumicino indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un finale nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, rendendo possibile godere di attività all’aperto, soprattutto nelle ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 3 cielo sereno +13.6° perc. +12.7° Assenti 8.7 NNE max 9.5 Grecale 62 % 1012 hPa 6 poche nuvole +15° perc. +14.5° Assenti 9 NE max 8.9 Grecale 76 % 1013 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +17.5° Assenti 2.3 NNE max 3 Grecale 65 % 1014 hPa 12 nubi sparse +19.4° perc. +18.9° Assenti 9.3 OSO max 8.1 Libeccio 58 % 1014 hPa 15 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 9.6 OSO max 10.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 4.7 SO max 5.8 Libeccio 61 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.3° perc. +19° Assenti 5.1 SO max 6 Libeccio 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:37

