Meteo Marigliano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Marigliano si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina porterà un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 26,6°C nel tardo mattino. Tuttavia, nel pomeriggio, il tempo si deteriorerà nuovamente, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo coperto al 100% e temperature che varieranno da 20,1°C a 19°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,4 km/h e 2 km/h, proveniente principalmente da Est-Sud Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, presentando nubi sparse con una copertura che scenderà al 62%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,6°C entro le 12:00. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che toccheranno i 12,2 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi al 43%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e poche nuvole, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25,7°C. Tuttavia, la situazione cambierà drasticamente verso la sera. A partire dalle 18:00, le nubi si faranno più dense e si prevede l’arrivo di piogge, che inizieranno in modo moderato alle 20:00 con una probabilità di precipitazioni del 21%. La temperatura scenderà a 22°C, mentre il vento si farà più forte, raggiungendo velocità di 24,9 km/h.

La sera sarà caratterizzata da piogge più intense, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 6,83 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, toccando i 17,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 93%, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano indicano un inizio di giornata relativamente tranquillo, ma con un netto peggioramento nel corso della sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature in calo. È consigliabile prepararsi a condizioni variabili e portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 1.2 ESE max 2.8 Scirocco 75 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 1.8 SE max 2.6 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 2.1 ESE max 3.6 Scirocco 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.8° Assenti 5.7 S max 9.6 Ostro 52 % 1016 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.2 SSO max 21.2 Libeccio 43 % 1015 hPa 15 poche nuvole +25.7° perc. +25.6° Assenti 13.9 S max 25.7 Ostro 48 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° prob. 2 % 7.7 SSE max 13.9 Scirocco 56 % 1011 hPa 21 forte pioggia +17.6° perc. +17.7° 6.83 mm 13 OSO max 40.6 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.