Meteo Napoli, le previsioni per domani martedì 22 ottobre

Martedì 22 Ottobre, Napoli si troverà a vivere una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 20,6°C e i 23,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore della giornata. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 61% e il 79%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1026 hPa.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo temperature intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 66%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, attorno al 19%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 86%. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 21,8°C alle 08:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa. A partire dalle 10:00, si registrerà una temperatura massima di 23,2°C, con il cielo ancora coperto e un’umidità che si attesterà attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere. Alle 13:00, si prevede una temperatura di 23,3°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 88%. Le piogge si intensificheranno nel corso delle ore, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,62 mm entro le 16:00. La probabilità di pioggia aumenterà, toccando il 80% alle 14:00 e mantenendosi alta fino a sera.

La sera vedrà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Le precipitazioni si fermeranno, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo la giornata di Martedì, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, con un clima più stabile che caratterizzerà le giornate successive. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più favorevole, mentre le piogge di Martedì rappresenteranno un episodio isolato in un contesto di stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 19 % 5.9 NNE max 6.4 Grecale 71 % 1026 hPa 3 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 16 % 6.4 NE max 7.1 Grecale 74 % 1026 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° prob. 16 % 5.6 E max 7.1 Levante 76 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° prob. 3 % 4 NE max 4.9 Grecale 67 % 1026 hPa 12 nubi sparse +23.9° perc. +24° prob. 23 % 7.2 SO max 6.3 Libeccio 61 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.5° perc. +21.6° 0.35 mm 8.6 SO max 9.8 Libeccio 75 % 1026 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.3° prob. 79 % 4.4 ONO max 4.8 Maestrale 75 % 1027 hPa 21 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 4 % 7.3 NE max 10 Grecale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:08

