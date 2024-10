Meteo Ottaviano, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Ottaviano si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteorologiche. La notte inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse nella mattina e temperature che saliranno fino a 25,6°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima piacevole, prima di un cambiamento significativo previsto per la sera, quando si attenderanno piogge di intensità variabile.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 19,5°C e 18,7°C, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 80%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,6°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 19,6 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 45%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima gradevole e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una velocità che potrà raggiungere i 23,8 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, attorno al 51%.

Tuttavia, la sera porterà un cambiamento significativo. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di piogge, che inizieranno con leggera intensità e si intensificheranno nel corso della serata. Si prevede che le temperature scendano a 17,1°C durante le ore notturne, con piogge che potrebbero raggiungere i 6,93 mm di accumulo. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 97%, e il vento si presenterà fresco, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano nei prossimi giorni mostrano un trend variabile. Dopo la pioggia prevista per la sera di Martedì, si attenderanno condizioni più stabili e asciutte nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 2.1 ESE max 3.3 Scirocco 75 % 1018 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.9° Assenti 2.6 SE max 3 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 2.8 ESE max 4 Scirocco 72 % 1017 hPa 9 nubi sparse +23.4° perc. +23.1° Assenti 6.6 SSE max 10.2 Scirocco 50 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° Assenti 11.7 S max 19.6 Ostro 45 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.6° perc. +24.5° Assenti 13.7 SSE max 23.4 Scirocco 51 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 9.3 SE max 15.2 Scirocco 57 % 1012 hPa 21 forte pioggia +17.1° perc. +17.2° 6.93 mm 14.3 OSO max 43.4 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

