Meteo Poggiomarino, le previsioni per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Poggiomarino si troverà ad affrontare un meteo caratterizzato da una transizione tra condizioni di cielo sereno e momenti di copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i +17,8°C nelle prime ore della notte e raggiungeranno un picco di +23,9°C durante la mattina. La presenza di nuvole sparse e cielo coperto si alternerà nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. La velocità del vento rimarrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h.

Durante la notte, Poggiomarino avrà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% tra l’1:00 e le 3:00, mentre si assisterà a un parziale diradamento delle nubi verso le prime ore del mattino. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra il 68% e il 72%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a +23,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, scendendo fino al 2%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-ovest, con velocità che raggiungeranno i 8,9 km/h. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C e 23°C, mentre la copertura nuvolosa varierà dal 24% al 56%. Anche in questo frangente, i venti continueranno a essere leggeri, senza particolari variazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +19,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 91%. L’umidità si attesterà intorno al 67%, mentre le condizioni di vento rimarranno stabili e leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Poggiomarino nei prossimi giorni indicano una certa instabilità, con un alternarsi di sole e nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del bel tempo dovranno approfittare della giornata di Lunedì, che si preannuncia favorevole per attività all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più variabili nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 3.1 NO max 3.5 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18° Assenti 1.5 NNE max 2.1 Grecale 71 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 2.5 E max 3.3 Levante 70 % 1020 hPa 9 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 3.3 SO max 2.4 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 8.9 OSO max 7.4 Libeccio 50 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 7.3 OSO max 5.7 Libeccio 54 % 1018 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 3.7 ONO max 4.9 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 1.6 O max 2.7 Ponente 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:18

