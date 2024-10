Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, San Giorgio a Cremano si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nubi e temperature miti. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La mattina proseguirà con cieli nuvolosi, ma le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’alternarsi di nubi sparse e momenti di sole, mentre la sera presenterà un cielo nuovamente coperto, ma con temperature ancora gradevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, San Giorgio a Cremano avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si intensificherà fino a diventare completamente coperto. La temperatura si manterrà attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’8%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 24,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 70%, rendendo l’aria leggermente afosa.

Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo i 22,6°C alle 17:00. Anche in questo frangente, le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, e l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Lunedì caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con possibili variazioni nel cielo e nelle temperature. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.2° perc. +20.3° prob. 8 % 9.6 NE max 14.7 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 6 % 11.2 NE max 17.3 Grecale 74 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 2 % 9.2 NE max 14.4 Grecale 73 % 1024 hPa 9 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 9 NE max 10.9 Grecale 62 % 1025 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.5° Assenti 3.7 SSE max 9.5 Scirocco 55 % 1024 hPa 15 nubi sparse +23.6° perc. +23.6° prob. 2 % 5.2 SSE max 9.8 Scirocco 59 % 1024 hPa 18 nubi sparse +22.3° perc. +22.3° prob. 5 % 3.6 SE max 6.4 Scirocco 68 % 1025 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° Assenti 3 E max 5.5 Levante 71 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.