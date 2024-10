Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

A San Giuseppe Vesuviano, le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La sera porterà un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si verificheranno piogge leggere e moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 98%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 4,5 km/h, proveniente da Nord Est. Con l’avanzare delle ore, le piogge continueranno, con intensità moderata fino alle 05:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 18,3°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni inizieranno a migliorare, con piogge che diventeranno più leggere e sporadiche. La temperatura salirà fino a 23,8°C entro le 12:00, con una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. Le probabilità di pioggia diminuiranno, e il vento si manterrà debole, favorendo una sensazione di maggiore stabilità atmosferica.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione verso le 17:00. L’umidità rimarrà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1021 hPa.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 19,5°C a mezzanotte. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giuseppe Vesuviano indicano un miglioramento generale, con un lunedì che si presenterà più soleggiato e asciutto. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo la settimana imminente favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.1° perc. +19.2° 0.25 mm 4.5 NE max 4.5 Grecale 84 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.67 mm 5.5 ENE max 8.9 Grecale 89 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.7° perc. +18.8° 1.23 mm 3.8 ESE max 8 Scirocco 83 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +21.7° perc. +21.6° 0.12 mm 5 ENE max 8.3 Grecale 64 % 1019 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.6° prob. 50 % 0.5 SE max 9.3 Scirocco 54 % 1018 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 46 % 4.5 NNE max 9.8 Grecale 57 % 1019 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21° prob. 34 % 4.6 NE max 9.7 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 4 % 7.3 NE max 11 Grecale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:10

