Meteo Somma Vesuviana, le previsioni per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Somma Vesuviana di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con un predominante cielo coperto e piogge intermittenti. I dati raccolti mostrano un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,4°C e i 22,3°C. La presenza di piogge, che si intensificheranno durante la mattina, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,3 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 58%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, con fenomeni che passeranno da leggeri a moderati. Le temperature scenderanno fino a 18,2°C alle 07:00, per poi risalire leggermente a 22,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 74%. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che potrebbero raggiungere i 4,58 mm.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. Le piogge si faranno più leggere, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud-est. L’umidità rimarrà alta, intorno al 70%, e non si prevedono significative variazioni nelle precipitazioni.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,4°C. Le piogge continueranno, con intensità variabile, e si prevede un accumulo totale di circa 1,61 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si avvicinerà all’86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Somma Vesuviana nei prossimi giorni indicano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare solo a partire da Domenica, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.3° perc. +22° Assenti 2.6 SSE max 8.5 Scirocco 52 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° prob. 26 % 7.5 SE max 12.3 Scirocco 58 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +19.7° perc. +19.7° 1.26 mm 6.4 NO max 11.1 Maestrale 74 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +20.2° perc. +20.3° 0.11 mm 9.2 SE max 14.8 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.2° perc. +22.2° 0.28 mm 7.2 S max 13.7 Ostro 66 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 5 % 7.4 SSE max 10.9 Scirocco 68 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 27 % 5.8 SE max 9 Scirocco 74 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.72 mm 7.1 SSE max 11.2 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:13

