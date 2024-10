Meteo Vico Equense, le previsioni per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

A Vico Equense, le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature miti. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 4 e i 9 km/h.

Nel corso del pomeriggio, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 22°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a dominare, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, mantenendo un clima piacevole. Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vico Equense nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, che caratterizzeranno anche i giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 6.6 E max 7.2 Levante 65 % 1022 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.2° Assenti 4.9 ENE max 6 Grecale 60 % 1022 hPa 7 cielo sereno +19° perc. +18.4° Assenti 6 ENE max 6.6 Grecale 56 % 1023 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 1.2 ESE max 5.1 Scirocco 44 % 1023 hPa 13 cielo sereno +22.2° perc. +21.7° Assenti 4.8 ONO max 7.1 Maestrale 44 % 1022 hPa 16 cielo sereno +21.5° perc. +21° Assenti 9.8 O max 9.2 Ponente 50 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.5 NO max 6.4 Maestrale 54 % 1023 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +19.6° Assenti 8.4 ENE max 8.7 Grecale 55 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:56

