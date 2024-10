Meteo Villaricca, le previsioni per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Villaricca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra 20,5°C e 23°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 26,3 km/h da sud-sud est, con raffiche che potranno superare i 35 km/h.

Nel corso della mattina, le piogge si intensificheranno, portando a un accumulo di precipitazioni che potrebbe raggiungere i 0,68 mm entro le ore 12:00. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori che si aggireranno intorno ai 23°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore deterioramento, con piogge moderate che si trasformeranno in forti rovesci. Si prevede un picco di precipitazioni di 6,83 mm intorno alle 16:00, accompagnato da venti sostenuti che potranno raggiungere i 36 km/h. Le temperature scenderanno, con valori che toccheranno i 19,3°C.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur in forma più leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La copertura nuvolosa resterà totale, con possibilità di ulteriori piogge leggere fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.45 mm 12.4 S max 20.4 Ostro 78 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.6° perc. +20.9° 0.22 mm 13.9 S max 21.3 Ostro 81 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° prob. 45 % 16.2 SSE max 26.3 Scirocco 79 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.41 mm 24.4 S max 33.6 Ostro 73 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +23° perc. +23.3° 0.68 mm 25.6 S max 32.3 Ostro 72 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +20.3° perc. +20.5° 1.86 mm 12.3 SSE max 16.4 Scirocco 82 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.68 mm 16.4 SSE max 33.1 Scirocco 81 % 1005 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 77 % 20.6 SSE max 36.5 Scirocco 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:37

