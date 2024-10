Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 23,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 11 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno delle schiarite. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 27,8°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,3 km/h e 5,7 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 39%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 28°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 25,6°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11 km/h, mantenendo comunque un’intensità leggera. L’umidità potrà variare tra il 40% e il 48%, contribuendo a un clima piacevole.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,4°C alle 21:00. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 0,8 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%, creando un’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare, rendendo l’aria più pesante. Domani e dopodomani, si assisterà a un’alternanza di nubi e schiarite, con temperature che continueranno a oscillare tra i 23°C e i 28°C. Sarà quindi consigliabile prepararsi a una settimana di clima variabile, ma complessivamente gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.3° perc. +23.1° Assenti 11 E max 19 Levante 55 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23° Assenti 4.9 N max 5.8 Tramontana 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° Assenti 1.9 ONO max 2.7 Maestrale 58 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° Assenti 1.3 SO max 2.1 Libeccio 44 % 1020 hPa 12 nubi sparse +28.1° perc. +27.7° Assenti 7.3 SO max 8.9 Libeccio 39 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 8.4 SO max 8.7 Libeccio 44 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 0.2 ONO max 3.8 Maestrale 51 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° Assenti 0.8 NE max 4.9 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

