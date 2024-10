Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acerra di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,8°C e i 23,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità si presenterà in un range compreso tra il 47% e il 79%, contribuendo a un clima complessivamente confortevole.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 65%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4 km/h. Con l’avanzare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 17,7°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle 7:00, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 23,5°C entro le 12:00. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 48% a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e piacevole.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 18,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 69%. I venti si faranno più leggeri, con raffiche che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna della stabilità climatica, con temperature gradevoli e condizioni prevalentemente serene durante la mattina. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si assisterà a un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una leggera variabilità nelle coperture nuvolose.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +17.8° Assenti 4.2 NE max 4.3 Grecale 76 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 4.6 ENE max 4.8 Grecale 78 % 1016 hPa 6 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 3.9 ENE max 5.2 Grecale 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 1.5 SO max 3.4 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +23.5° perc. +23.1° Assenti 7.8 OSO max 6.1 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 10.6 OSO max 7.7 Libeccio 51 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° Assenti 6.3 O max 7.7 Ponente 60 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 2.3 O max 2.8 Ponente 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:22

