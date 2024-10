Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Acerra indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%. I venti saranno leggeri, provenienti da direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 23,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 51%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 53%. I venti, sempre leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, ma senza raggiungere valori significativi.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno fino a 19,4°C e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 69%. I venti continueranno a essere deboli, favorendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una prevalenza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e la situazione climatica dovrebbe rimanere favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e temperatura, che potrebbero influenzare il comfort personale.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 0.9 E max 3.8 Levante 76 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 1 S max 4.4 Ostro 77 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.4° Assenti 1.2 ENE max 3.4 Grecale 78 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 3.5 SO max 6.4 Libeccio 62 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.7° perc. +23.4° Assenti 5.5 SO max 6.5 Libeccio 51 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° Assenti 8.3 OSO max 7.6 Libeccio 53 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 2.8 ONO max 5.4 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.8° perc. +19.5° Assenti 2.9 N max 4.1 Tramontana 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.