Previsioni Meteo Arzano: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Arzano indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da condizioni prevalentemente piovose. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 22,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’alta probabilità di pioggia che si intensificherà nelle prime ore del giorno. La situazione meteo si presenterà complessivamente instabile, con venti leggeri provenienti da sud-est.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere sfavorevoli, con piogge che si intensificheranno, raggiungendo picchi di forte pioggia intorno alle 07:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C e l’umidità sarà elevata, superando il 85%. La pioggia moderata porterà accumuli significativi, con valori che potranno arrivare fino a 4,88mm. I venti, inizialmente leggeri, potranno aumentare di intensità, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera attenuazione delle precipitazioni, con piogge che diventeranno più leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà costante. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà del tutto assente. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il ritorno di piogge moderate. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità continuerà a essere alta, superando il 80%. Le precipitazioni si intensificheranno nuovamente, con accumuli che potranno raggiungere i 2,11mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Arzano nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede che la situazione meteo rimarrà variabile, con possibili schiarite, ma sempre accompagnate da nuvolosità e piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nel breve periodo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° Assenti 2 SSE max 12 Scirocco 57 % 1019 hPa 3 cielo coperto +21.7° perc. +21.5° prob. 35 % 7.2 SE max 13.7 Scirocco 62 % 1017 hPa 6 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 2.95 mm 7.2 NNO max 13.6 Maestrale 85 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.24 mm 9.4 SE max 16.4 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.5° perc. +22.6° 0.57 mm 12.5 SSE max 19.5 Scirocco 67 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 12.2 SSE max 16.5 Scirocco 72 % 1015 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 27 % 6.3 SE max 11 Scirocco 76 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.8° perc. +21° 1.11 mm 8.5 SSE max 15.1 Scirocco 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.