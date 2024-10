Previsioni Meteo Assemini: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Assemini indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), le condizioni meteorologiche saranno tranquille, con temperature comprese tra 18,4°C e 19°C e una leggera brezza proveniente da sud. La mattina (06:00 – 12:00) inizierà con nubi sparse, ma già dalle prime ore si noterà un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto entro le 13:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di 25,4°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,1°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 28,9 km/h, rendendo la sensazione di freschezza più marcata. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’85% e il 90%.

La sera (18:00 – 23:00) continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Anche in questo intervallo, il vento si farà sentire, mantenendo una velocità media di circa 11 km/h. L’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Assemini evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera più pesante. Si consiglia di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteorologiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Assemini

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.8° perc. +18.7° Assenti 2.6 SSE max 3.5 Scirocco 74 % 1014 hPa 4 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 1.8 SSE max 3.3 Scirocco 78 % 1013 hPa 7 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 3.2 ESE max 4.7 Scirocco 70 % 1014 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 15.1 SE max 15.8 Scirocco 53 % 1015 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.1° Assenti 20.4 SE max 23.3 Scirocco 52 % 1013 hPa 16 cielo coperto +23.2° perc. +23.6° Assenti 19 SSE max 27.5 Scirocco 77 % 1013 hPa 19 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° Assenti 11.1 SSE max 18.7 Scirocco 85 % 1013 hPa 22 cielo coperto +21.1° perc. +21.6° Assenti 10.8 ESE max 19.9 Scirocco 90 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.