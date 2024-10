Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Asti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16°C, con un aumento dell’umidità che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, le precipitazioni continueranno, con valori che varieranno da 0.15mm a 3mm di pioggia. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Durante la mattina, le condizioni meteo rimarranno instabili, con piogge moderate che si registreranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno tra i 15°C e i 15,7°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata, attorno al 97%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 19,2 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno stabili, attorno ai 15,6°C. La probabilità di pioggia si manterrà intorno al 63%, quindi non si escludono brevi rovesci. L’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di fresco.

La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,1°C. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0.83mm. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Asti mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature fresche. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un graduale miglioramento previsto per il fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando con cautela le loro uscite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.4° perc. +16.5° prob. 9 % 5.7 NNE max 14.2 Grecale 93 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.43 mm 7.3 NNE max 19.2 Grecale 96 % 1019 hPa 7 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 3 mm 8.9 NNE max 16.3 Grecale 98 % 1019 hPa 10 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 1.7 mm 8.1 NNE max 16.9 Grecale 98 % 1019 hPa 13 pioggia leggera +15.6° perc. +15.8° 0.25 mm 6.4 NNE max 12.9 Grecale 96 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.12 mm 4.9 N max 10.5 Tramontana 97 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 55 % 4.6 NNO max 9.6 Maestrale 98 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.71 mm 5.1 NNO max 10.4 Maestrale 98 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:48 e tramonta alle ore 18:35

