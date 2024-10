Previsioni Meteo Bacoli: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bacoli per Venerdì 25 Ottobre si presenteranno prevalentemente stabili, con una copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature miti, con valori che si manterranno attorno ai 21°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 92%, e i venti soffieranno da Nord Est a una velocità di circa 5 km/h. Non si registreranno precipitazioni, quindi la notte trascorrerà senza particolari eventi atmosferici.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 20,1°C e i 21,3°C. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 74%. I venti si faranno sentire leggermente, con intensità che non supererà i 6 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’alternarsi di nubi sparse. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 21°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 74%. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con poche nuvole che si affacceranno nel cielo. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20,5°C. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 1%. I venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera serena e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature miti e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a momenti di cielo sereno. Non si prevedono eventi atmosferici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, si continuerà a godere di un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 2.2 ONO max 3.2 Maestrale 78 % 1024 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.4° Assenti 5.1 N max 4.8 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 4.1 ENE max 4.3 Grecale 78 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21° perc. +21.1° Assenti 2 SE max 2.9 Scirocco 75 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.3° perc. +21.5° Assenti 4.9 SO max 4.4 Libeccio 74 % 1023 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 4 SO max 3.5 Libeccio 74 % 1022 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 4.2 OSO max 4.4 Libeccio 77 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° prob. 1 % 0.2 NNE max 1.4 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:05

