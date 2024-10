Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 4 Ottobre inizierà con pioggia leggera e una temperatura di +19,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e il vento soffierà a 15 km/h. Nel corso della mattina, la situazione migliorerà, con nubi sparse e una temperatura che salirà a +20,8°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e la temperatura raggiungerà +21,5°C. Sabato 5 Ottobre, la notte inizierà con pioggia leggera, ma la mattina porterà cieli sereni e temperature fino a 21°C. Domenica 6 Ottobre continuerà con condizioni di bel tempo, con temperature stabili intorno ai 21°C e serate tranquille.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevede un inizio di giornata caratterizzato da pioggia leggera. Alle 00:00, la temperatura sarà di +19,8°C, con una percezione di +20°C. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e la velocità del vento raggiungerà i 15 km/h da Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno di 0.18 mm, con un’umidità del 83%. Proseguendo verso le 01:00, la situazione meteo cambierà leggermente, con nubi sparse e una temperatura di +19,9°C. La probabilità di pioggia scenderà al 27%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, ci sarà ancora pioggia leggera, con una temperatura di +19,4°C e una copertura nuvolosa del 66%. La situazione migliorerà progressivamente, e alle 09:00 si passerà a nubi sparse, con una temperatura che salirà a +20,8°C. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, raggiungendo il 36%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di +21,5°C. La copertura nuvolosa sarà solo del 23%, e la probabilità di pioggia sarà ridotta al 5%. Questo trend di miglioramento continuerà fino alle 17:00, quando la temperatura si attesterà intorno ai 20,3°C.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura di +20,3°C. La situazione rimarrà stabile, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +18,8°C alle 23:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre inizierà con pioggia leggera. Alle 00:00, la temperatura sarà di +18,6°C, con una copertura nuvolosa del 6%. La velocità del vento sarà di 7,5 km/h da Sud. Proseguendo verso le 01:00, la temperatura scenderà a +18,2°C, mantenendo una leggera pioggia e un’umidità del 68%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con una temperatura di +17,8°C. Questa condizione di bel tempo continuerà fino alle 12:00, quando la temperatura raggiungerà i 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 7%, e non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,9°C. La situazione meteo sarà favorevole per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a +18,7°C alle 20:00. La velocità del vento sarà molto bassa, rendendo la serata particolarmente tranquilla.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con un cielo sereno. Alle 00:00, la temperatura sarà di +17,8°C, con una copertura nuvolosa del 5%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,5 km/h. Questa condizione di bel tempo continuerà fino alle 06:00, quando la temperatura salirà leggermente a +17,3°C.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse e una temperatura di +18,3°C. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente sereno fino alle 12:00, quando la temperatura raggiungerà i 21,1°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà di nuovo sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La situazione meteo sarà ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno lentamente fino a +18,1°C alle 23:00. La velocità del vento sarà molto bassa, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole.

Conclusioni

Il fine settimana a Boscoreale si preannuncia variabile, con un Venerdì inizialmente piovoso che lascerà spazio a un Sabato e una Domenica caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato e una Domenica ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta, con temperature che si manterranno su valori piacevoli. Si consiglia di portare con sé un ombrello per il Venerdì, mentre per il resto del weekend sarà sufficiente un abbigliamento leggero e comodo.

