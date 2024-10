Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Caivano per Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con una graduale transizione verso nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19°C e 23,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 20,3°C. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 76%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 1,3 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,2°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere leggermente, attestandosi attorno al 54%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C alle 13:00, per poi scendere a 21,2°C entro le 17:00. L’umidità continuerà a diminuire, arrivando al 60%. Anche la velocità del vento aumenterà, con punte di 9,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo che si presenterà sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno a 19°C entro le 23:00, con un’umidità che si attesterà attorno al 70%. La velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre con un inizio nuvoloso, ma che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che potrebbero continuare a scendere leggermente, ma senza particolari fenomeni atmosferici previsti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° Assenti 1.3 ENE max 4 Grecale 76 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 0.9 S max 4.6 Ostro 77 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 1.3 ENE max 3.6 Grecale 78 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 3.9 SSO max 7 Libeccio 62 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.4° Assenti 6.1 SO max 6.8 Libeccio 52 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.6 OSO max 7.7 Libeccio 53 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.7° perc. +20.5° Assenti 2.8 ONO max 5.3 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.6° perc. +19.4° Assenti 3.2 N max 4.5 Tramontana 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

