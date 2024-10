Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cardito di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore del mattino, mentre nel pomeriggio si assisterà a una parziale schiarita. Le temperature oscilleranno tra i 19,1°C della notte e i 24,3°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista in serata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, Cardito si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà attorno al 78%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, ma si registrerà una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno deboli, con una velocità che varierà tra i 1,9 km/h e i 7,3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede una transizione verso condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,3°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. La copertura nuvolosa si ridurrà al 54%, e le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con un’intensità della pioggia assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, e la copertura nuvolosa scenderà al 23%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Sabato e Domenica si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le condizioni attuali di Venerdì 25 Ottobre offriranno un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 1.9 NO max 3 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 2.6 N max 2.7 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 2.7 NE max 3.1 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 1.7 OSO max 1.8 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 7.3 OSO max 6.1 Libeccio 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.3° Assenti 8.2 OSO max 5.8 Libeccio 60 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° prob. 5 % 5.4 O max 6.3 Ponente 69 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° prob. 8 % 2.2 NO max 2.8 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

