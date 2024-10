Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Casoria si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con picchi di umidità che raggiungeranno il 100% durante le ore centrali. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1024 hPa. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da Nord-Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le ore 10:00. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 56% e il 72%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 4,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 23,2°C. L’umidità raggiungerà il 100%, il che potrebbe portare a una sensazione di disagio. I venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno lentamente, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 65%, e i venti continueranno a essere leggeri, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casoria indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei giorni successivi si verifichino ulteriori variazioni climatiche, ma per ora si consiglia di prepararsi a una giornata nuvolosa e umida.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +18.9° Assenti 4 NNE max 4.6 Grecale 66 % 1024 hPa 4 poche nuvole +18.6° perc. +18.3° Assenti 4.6 ENE max 5.4 Grecale 71 % 1023 hPa 7 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 4 NE max 5.7 Grecale 68 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.7° Assenti 0.1 NO max 3 Maestrale 56 % 1024 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +22.9° Assenti 5.6 ONO max 6 Maestrale 52 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° Assenti 10.3 O max 11.3 Ponente 60 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 5 NO max 5.8 Maestrale 64 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 3 N max 3.5 Tramontana 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

