Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Casoria si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale per le attività all’aperto. La presenza di una leggera brezza contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con un cielo che si presenterà con nubi sparse. La copertura nuvolosa sarà minima, solo al 27%, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità di circa 2,8 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un mattino di sole splendente. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20°C già alle 08:00.

Nel corso della mattina, si prevede un cielo completamente sereno, con temperature che toccheranno i 23,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 47%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da Ovest, con intensità che varierà tra 1,2 km/h e 4,1 km/h. Questo clima mite favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Il pomeriggio si presenterà altrettanto favorevole, con temperature che si manterranno attorno ai 22,8°C alle 15:00. La brezza leggera, con raffiche fino a 10,9 km/h, renderà l’aria fresca e piacevole. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un’ottima visibilità.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 19°C fino a tarda notte. La calma del vento e l’assenza di precipitazioni garantiranno un clima tranquillo, ideale per passeggiate e attività serali. L’umidità si manterrà intorno al 61%, contribuendo a un’atmosfera confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un meteo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.6 NE max 4.4 Grecale 67 % 1023 hPa 4 cielo sereno +18.2° perc. +17.9° Assenti 3 NE max 3.9 Grecale 69 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.6 NE max 4.5 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.3° perc. +21.9° Assenti 2.2 NNE max 4.4 Grecale 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 6.3 O max 6.2 Ponente 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21.4° perc. +21.1° Assenti 10.9 O max 12.6 Ponente 58 % 1021 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 5.4 NNE max 7.1 Grecale 63 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.8 ENE max 7 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:57

