Previsioni Meteo Casoria: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Casoria si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un clima temperato, con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, ma con un significativo abbassamento delle temperature in serata. La presenza di nuvole e piogge sarà un elemento distintivo, specialmente nel pomeriggio e nella sera.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che varieranno tra 19,2°C e 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 74%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est, con velocità che si aggireranno intorno ai 3-4 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 15 km/h, e l’umidità scenderà al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con un incremento della nuvolosità e una leggera probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla brezza tesa che soffierà da Sud. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%. Le condizioni meteo inizieranno a deteriorarsi, con un aumento della probabilità di pioggia.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate e forti. Le temperature scenderanno a circa 18°C, e le precipitazioni saranno accompagnate da venti sostenuti, che potranno raggiungere i 41,5 km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. Le previsioni del tempo indicano che le piogge continueranno anche durante la notte, con accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità atmosferica. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un miglioramento per i giorni successivi, con un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 3.2 ESE max 5.3 Scirocco 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° Assenti 3.6 SE max 4.8 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 5.1 ESE max 6.7 Scirocco 74 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 9.8 SSE max 14.1 Scirocco 56 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 18.8 S max 26.2 Ostro 52 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° Assenti 20 SSE max 28.4 Scirocco 58 % 1013 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +22.8° prob. 9 % 14.4 SSE max 25.2 Scirocco 63 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.1° perc. +18.1° 4.79 mm 15.4 SO max 37.8 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

