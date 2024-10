Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Castellammare di Stabia si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con una graduale apertura verso il pomeriggio e la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,9°C e i 23°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, contribuendo a una sensazione di caldo moderato.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 5,9 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 19,9°C e i 22,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,3 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 61%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 23°C. La velocità del vento si attesterà attorno agli 8,1 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 56%. Questo cambiamento favorirà una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo: il cielo si presenterà sereno con temperature in calo fino a 20,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,1 km/h, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori elevati, intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di Domenica 27 Ottobre caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo la settimana entrante particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 5.9 SE max 7.2 Scirocco 75 % 1022 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 6.5 SE max 8 Scirocco 75 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 6.5 ESE max 7.4 Scirocco 76 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 5.8 SE max 7.2 Scirocco 65 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 7.3 SSE max 8.1 Scirocco 56 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.1° perc. +22° Assenti 7.8 SSO max 7.4 Libeccio 60 % 1023 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 2.3 SE max 4.6 Scirocco 63 % 1024 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 1 NNE max 3.5 Grecale 65 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:01

