Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Castellammare di Stabia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19°C e 22°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente composta da nubi sparse, con un’umidità che si manterrà intorno al 73%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il meteo si presenterà favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza. Il vento si presenterà debole, proveniente principalmente da direzione sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il ritorno delle nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare leggermente, stabilizzandosi attorno ai 21°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole nonostante l’aumento della nuvolosità. L’umidità rimarrà attorno al 60%, senza però portare a precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto verso le ore serali. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 66%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 3 ENE max 3.7 Grecale 73 % 1016 hPa 3 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° Assenti 4.9 ENE max 4.2 Grecale 77 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.2 E max 3.1 Levante 76 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21.1° perc. +20.9° Assenti 3.4 SSO max 3.9 Libeccio 61 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 8.9 OSO max 6.7 Libeccio 59 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 8.7 OSO max 6.8 Libeccio 60 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.3 O max 6.2 Ponente 64 % 1018 hPa 21 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.7 O max 3.3 Ponente 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

