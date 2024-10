Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi intorno ai 20,7°C nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, con una velocità che non supererà i 13 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà su valori variabili, con un’intensità di pioggia che sarà generalmente bassa.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente sereno, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che continueranno a manifestarsi fino a metà giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con percentuali che non supereranno il 9%.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con valori di temperatura che si attesteranno intorno ai 20,6°C. Le piogge saranno leggere e intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che varierà tra il 20% e il 32%. La ventilazione rimarrà moderata, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con un progressivo diradamento delle nuvole. La temperatura percepita si stabilizzerà attorno ai 20,1°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 31%. Le piogge diventeranno sporadiche, e la probabilità di precipitazioni scenderà, portando a momenti di sole alternati a nubi sparse.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il ritorno di cieli sereni e temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La ventilazione sarà leggera, e la probabilità di pioggia si ridurrà ulteriormente, rendendo la serata più piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano una giornata di transizione, con piogge leggere al mattino che lasceranno spazio a schiarite nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, favorendo un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.4° perc. +19° prob. 20 % 9.7 SSE max 11.3 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.3° 0.23 mm 8.4 SSE max 12.3 Scirocco 71 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.19 mm 10.6 SE max 12.4 Scirocco 71 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.26 mm 5.9 S max 10.6 Ostro 60 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.7° perc. +20.3° 0.33 mm 13.9 OSO max 14.7 Libeccio 59 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.4° perc. +19.9° prob. 37 % 10.3 OSO max 10.5 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° prob. 46 % 4.4 SO max 6.2 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19° perc. +18.6° prob. 28 % 5 S max 6.8 Ostro 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.