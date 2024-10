Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 19 Ottobre, Frattamaggiore si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’alta copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i +18,3°C e i +19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,7 km/h.

Durante la notte, Frattamaggiore sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai +19°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno raggiungere i 8,38 mm.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che persisteranno fino a metà giornata. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra +18,6°C e +19,2°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord-Ovest, con intensità che si attesterà intorno ai 6,5 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge si ridurranno a pioviggini, mentre il cielo si presenterà coperto. Le temperature subiranno una leggera flessione, raggiungendo un massimo di +19,2°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10,8 km/h.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C, con una sensazione di fresco accentuata dall’umidità che si manterrà attorno all’83%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Frattamaggiore evidenziano un miglioramento a partire da Domenica, quando si prevede un parziale ritorno del sole e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le temperature rimarranno fresche, con valori che non supereranno i 20°C. Lunedì e Martedì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole dovranno quindi pazientare ancora un po’ prima di poter godere di giornate più stabili e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +19.7° perc. +20° 1.81 mm 11 SSO max 19.1 Libeccio 86 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +18.6° perc. +18.8° 1.81 mm 4.6 NO max 7.6 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.17 mm 2.5 N max 3.7 Tramontana 87 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +19.1° perc. +19.3° 0.6 mm 6.6 NNO max 10.6 Maestrale 85 % 1013 hPa 12 forte pioggia +18.6° perc. +18.8° 4.35 mm 8 SSO max 12.9 Libeccio 90 % 1012 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 80 % 2 NNO max 3.4 Maestrale 79 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 76 % 4.9 NNE max 6.2 Grecale 84 % 1014 hPa 21 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 8 % 4.7 NNE max 5.5 Grecale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:12

