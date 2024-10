Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 21°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno variabili. Si inizierà con un cielo sereno, ma già dalle prime ore si registreranno piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino a raggiungere il 48%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà attorno all’11%, ma si prevede che le piogge diventino più consistenti nelle ore successive.

Durante la mattina, le piogge continueranno a manifestarsi, con intensità leggera e una copertura nuvolosa che varierà tra il 21% e il 2%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. Il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 15 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 75%, ma si prevede che le precipitazioni siano di breve durata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà tra il 22% e il 27%. Il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra i 6 km/h e i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà sotto il 50%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 30%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano un Sabato 5 Ottobre caratterizzato da un inizio instabile, ma con un netto miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature miti e occasionali annuvolamenti, ma senza fenomeni di pioggia significativi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° prob. 11 % 4.9 SE max 7.9 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +17.8° perc. +17.3° 0.19 mm 4.5 ESE max 8.6 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.11 mm 7.5 ESE max 13.9 Scirocco 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.2° 0.3 mm 10.9 S max 12.8 Ostro 56 % 1012 hPa 12 poche nuvole +21.5° perc. +21° prob. 75 % 17.1 OSO max 16.5 Libeccio 50 % 1012 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.2° prob. 48 % 12.8 OSO max 12 Libeccio 51 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +18.8° prob. 55 % 3.7 SSO max 6.1 Libeccio 53 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 27 % 2.8 SSE max 5.8 Scirocco 56 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.