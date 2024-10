Previsioni Meteo Frattamaggiore: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Frattamaggiore di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92%. La situazione meteo si stabilizzerà con il passare delle ore, portando a un leggero miglioramento nel corso della giornata.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 93%, con venti leggeri provenienti da sud-ovest. L’umidità sarà intorno al 61%, creando un clima gradevole ma umido.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 67%. I venti continueranno a soffiare debolmente, con velocità che raggiungeranno i 9,9 km/h. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni significative, mantenendo la probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 20°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 36%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Frattamaggiore di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata con temperature miti e una copertura nuvolosa predominante. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 24°C. La situazione meteo rimarrà stabile, con scarse possibilità di pioggia, rendendo il clima favorevole per le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.1 NO max 3.1 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.2° perc. +19.2° Assenti 2.7 N max 2.9 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19.2° Assenti 2.6 NE max 3.1 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 1.5 SO max 1.8 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24° perc. +23.9° Assenti 7.4 OSO max 6.2 Libeccio 56 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 8.2 OSO max 5.8 Libeccio 60 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +21.2° prob. 4 % 5.4 O max 6.3 Ponente 69 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20.3° perc. +20.3° prob. 7 % 2.2 NO max 2.7 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

