Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Giugliano in Campania si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano un clima gradevole, con una temperatura massima che raggiungerà i 24,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse al mattino e nel tardo pomeriggio, mentre il cielo si presenterà sereno durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19,1°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 56% all’83%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,9°C entro le 8:00 e i 23,1°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con poche nuvole e un’umidità che scenderà al 50%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 0,9 km/h e 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con temperature che toccheranno il picco di 24,5°C alle 13:00. Il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 7%. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest, mantenendosi su valori moderati, intorno ai 7,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 20,4°C alle 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando dal 24% al 32%. I venti si faranno più deboli, con velocità che non supereranno i 2 km/h. L’umidità tornerà a salire, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania indicano una giornata di Martedì 15 Ottobre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 25°C, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per rimanere aggiornati su possibili variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 4.3 NNO max 4.8 Maestrale 69 % 1019 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 3.5 N max 3.6 Tramontana 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 4.4 NNE max 4.9 Grecale 68 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.1° perc. +21.7° Assenti 1.8 ENE max 3.8 Grecale 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.2° perc. +24° Assenti 6.5 OSO max 4.2 Libeccio 48 % 1019 hPa 15 poche nuvole +23.7° perc. +23.5° Assenti 9.7 OSO max 6.7 Libeccio 52 % 1018 hPa 18 poche nuvole +21.4° perc. +21.2° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 63 % 1019 hPa 21 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 1.2 NNO max 2.7 Maestrale 65 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.