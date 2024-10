Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Giugliano in Campania si presenterà con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo variabile, con piogge leggere che accompagneranno le prime ore della notte. Le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento nel corso della giornata, con un passaggio da cieli nuvolosi a momenti di sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 20,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 16 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente instabili, con piogge leggere che si presenteranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai 18,2°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 62%. La copertura nuvolosa sarà variabile, con una percentuale che si aggirerà tra il 15% e il 55%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a cieli sereni e poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,1°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si farà più sostenuta, con velocità che potranno arrivare fino a 16,2 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli prevalentemente sereni e temperature che toccheranno il picco di 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori che non supereranno il 17%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole e gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo di Giugliano in Campania. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,5°C, con un’umidità che si avvicinerà al 58%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Giugliano in Campania indicano un sabato caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano con un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.2° perc. +17.8° prob. 12 % 5.5 SE max 9.6 Scirocco 62 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.6° perc. +17.1° 0.23 mm 4.9 SE max 10.2 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.1° 0.13 mm 6.4 E max 14 Levante 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +20.1° perc. +19.6° 0.27 mm 10.2 SSO max 13 Libeccio 57 % 1012 hPa 12 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° prob. 73 % 17.4 OSO max 16.7 Libeccio 52 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20.2° perc. +19.6° prob. 47 % 12.3 OSO max 11.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.4° prob. 56 % 3.8 SSO max 5.9 Libeccio 54 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° prob. 32 % 3.2 SSE max 6.1 Scirocco 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:33

