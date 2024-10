Previsioni Meteo Marano di Napoli: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Marano di Napoli si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nuvola che si farà vedere nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno gradevoli, oscillando tra i 17,7°C della notte e i 21,3°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto piacevole. L’umidità si manterrà su valori accettabili, attorno al 55-73%, garantendo una sensazione di comfort.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 17,0°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 78%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 74%, ma senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il tempo migliorerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,4°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno al 7%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma senza compromettere il clima. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,3°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 19,4°C alle 17:00. Le nubi sparse non porteranno a precipitazioni, e l’umidità si manterrà su livelli accettabili, attorno al 55-61%.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,4°C. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più calma. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza raggiungere livelli critici.

In conclusione, le previsioni meteo per Marano di Napoli indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.7 NNE max 4.7 Grecale 71 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 5.3 NE max 5.3 Grecale 74 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 4.2 NE max 5.3 Grecale 73 % 1017 hPa 9 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° Assenti 3.2 SSE max 4.6 Scirocco 62 % 1018 hPa 12 cielo sereno +21.2° perc. +20.8° Assenti 8.2 SO max 6.4 Libeccio 56 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 10.4 SO max 8.7 Libeccio 56 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 6.9 O max 8.2 Ponente 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.4° perc. +18° Assenti 2.6 ONO max 3.6 Maestrale 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 18:22

