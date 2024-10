Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 18°C e i 24°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da nord-est, con una velocità che non supererà i 6 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, intorno al 55-71%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 18,7°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,6°C entro le 8:00. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 62%, e i venti si presenteranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperte e le temperature toccheranno il picco di 24,4°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 99% di nuvolosità alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 47-55%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, senza particolari raffiche.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature in calo che si attesteranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 46-62%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Marigliano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.4° perc. +18.2° Assenti 4.3 NE max 5.1 Grecale 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 69 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 5.4 NE max 7.3 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° Assenti 1.8 NE max 5.5 Grecale 51 % 1025 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.1° Assenti 1.4 NO max 5.3 Maestrale 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 4.2 O max 6.1 Ponente 52 % 1023 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 1.7 N max 3.9 Tramontana 58 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 3.7 NE max 5 Grecale 64 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

