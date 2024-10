Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Marigliano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con una predominanza di piogge leggere durante le ore centrali della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,1°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nel pomeriggio, e ci sarà una leggera brezza che accompagnerà le condizioni atmosferiche.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno al 61%.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle piogge, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura percepita si manterrà sui 20°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 16%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,52 mm entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con una temperatura che scenderà leggermente fino a 20,3°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 68%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 55%. Il vento sarà debole, con una velocità che varierà tra i 8,4 km/h e i 12,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo tenderanno a stabilizzarsi, con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C. La probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente, portando a una serata più tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre il vento continuerà a essere leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati. La settimana successiva potrebbe portare un clima più secco e temperature in aumento, rendendo le giornate più piacevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° prob. 8 % 5.1 SE max 6.9 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° prob. 64 % 5.7 ESE max 8.3 Scirocco 67 % 1011 hPa 6 poche nuvole +17.6° perc. +17.2° prob. 64 % 7.1 ESE max 11.2 Scirocco 71 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +20.4° 0.33 mm 6 S max 8.7 Ostro 57 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +21.1° perc. +20.7° 0.37 mm 13 OSO max 14.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20.3° perc. +19.8° 0.13 mm 10.4 OSO max 11.2 Libeccio 55 % 1012 hPa 18 nubi sparse +19.3° perc. +18.8° prob. 54 % 3.9 SO max 6.3 Libeccio 56 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.3° perc. +17.8° prob. 18 % 2.7 SE max 4.2 Scirocco 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:32

