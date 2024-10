Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,6°C, con una percezione di +18,3°C. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di 4,2 km/h, mentre l’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma la temperatura salirà fino a +22°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 33% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 1,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con una temperatura massima di +23°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 46% e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a 9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 49% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +19,2°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 49% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 3,6 km/h. L’umidità aumenterà al 70% e la pressione atmosferica rimarrà a 1019 hPa.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 46%. La temperatura si attesterà intorno ai +19°C, con una percezione di +18,8°C. I venti soffieranno da Nord-Nord Ovest a una velocità di 2,8 km/h, mentre l’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, ma la temperatura salirà fino a +22°C alle 09:00. La copertura nuvolosa si attesterà al 41% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno, con cielo sereno e una temperatura massima di +25°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 7% e i venti soffieranno da Sud Ovest a 6,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di +20,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 37% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 3 km/h. L’umidità aumenterà al 64% e la pressione atmosferica rimarrà a 1019 hPa.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 48%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,3°C, con una percezione di +20,1°C. I venti soffieranno da Est-Nord Est a una velocità di 3,2 km/h, mentre l’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a +22,3°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 54% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno nuvolose, con una temperatura massima di +24,4°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e i venti soffieranno da Sud-Sud Ovest a 6,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 49% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una temperatura di +21,3°C alle 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e i venti soffieranno da Nord Est a 3,9 km/h. L’umidità aumenterà al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,1°C. I venti soffieranno da Nord-Nord Est a una velocità di 3,6 km/h, mentre l’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a +21,8°C alle 07:00. La copertura nuvolosa sarà del 69% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 4,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63% e la pressione atmosferica sarà stabile a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare cielo coperto, con una temperatura massima di +22,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 5% e i venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a 10,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di +21,6°C alle 23:00. La copertura nuvolosa sarà del 100% e i venti si faranno più leggeri, con una velocità di 4,6 km/h. L’umidità aumenterà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni variabili, con un miglioramento atteso per Martedì, quando il cielo si presenterà sereno. Mercoledì e Giovedì, invece, si prevede un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che si manterranno generalmente miti. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

