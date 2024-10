Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Mugnano di Napoli si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un inizio piovoso e un successivo miglioramento. Le previsioni meteo indicano che la notte sarà segnata da pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 96%, e il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 20,8 km/h. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, portando a una mattinata nuvolosa ma senza precipitazioni significative.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a migliorare. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza pioggia. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 22°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità, che inizialmente sarà alta, tenderà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 23,1°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con il vento che continuerà a soffiare da sud-sud ovest a una velocità di circa 15,6 km/h. L’umidità rimarrà su livelli accettabili, intorno al 66%, rendendo il clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà con nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20,4°C. Il vento si manterrà attivo, ma senza particolari raffiche, favorendo una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Mugnano di Napoli indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Mercoledì 9 Ottobre. Dopo una notte piovosa, la mattina e il pomeriggio offriranno condizioni più stabili, mentre la sera si presenterà con un clima piacevole e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Mugnano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.3° perc. +19.4° 0.24 mm 20.8 SSO max 30.1 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.25 mm 11.8 OSO max 18 Libeccio 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.14 mm 8.1 O max 14.1 Ponente 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° prob. 17 % 4.4 SO max 7.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° prob. 13 % 9.8 SSO max 13 Libeccio 58 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° prob. 7 % 15.6 SSO max 18.4 Libeccio 66 % 1011 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 3 % 13.8 S max 19.6 Ostro 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.6° prob. 15 % 12.4 SSO max 19.5 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.