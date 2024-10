Previsioni Meteo Napoli: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Napoli di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 19,8°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un incremento termico che porterà i valori fino a 22,3°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con intensità che varierà da una brezza leggera a una leggera bava di vento. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 55% e il 71%.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di 19,8°C, che scenderà leggermente fino a 19,2°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando dal 82% al 75%. Con l’arrivo dell’alba, il cielo si schiarirà, e dalle 06:00 in poi si avrà un cielo sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 09:00, si raggiungerà un picco di 21,1°C, con una copertura nuvolosa ridotta al 3%.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà intorno al 49% e il vento si presenterà da Ovest, con velocità che raggiungeranno i 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori moderati.

Nella sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 99%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di momenti sereni e nuvolosi. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore incremento delle temperature, con possibilità di cieli sereni e qualche nube sparsa. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.6° Assenti 6.1 NO max 7.7 Maestrale 66 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 4.4 NNO max 5.7 Maestrale 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 3.3 NNE max 3.6 Grecale 68 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.1° perc. +20.8° Assenti 2.4 SSE max 3.5 Scirocco 59 % 1020 hPa 12 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 9.6 OSO max 8 Libeccio 56 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 11 O max 9.7 Ponente 57 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.7° Assenti 7.8 ONO max 8.7 Maestrale 64 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° Assenti 6.3 NO max 6.9 Maestrale 69 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

