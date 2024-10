Previsioni Meteo Napoli: tutti i dettagli per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 89% e temperature intorno ai 19,7°C. L’umidità si attesterà attorno al 66%. Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno un massimo di 22,3°C. Nel pomeriggio, le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C. Martedì, il cielo sarà parzialmente nuvoloso e le temperature saliranno fino a 24°C nel pomeriggio, mentre Mercoledì si prevede un cielo coperto con possibilità di pioggia leggera. Giovedì, il cielo rimarrà coperto con temperature stabili attorno ai 22°C.

Lunedì 14 Ottobre

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 89%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,7°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +19,4°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo verso l’alba, alle 06:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 73%. La temperatura salirà leggermente a +18,9°C, con una temperatura percepita di +18,7°C. Il vento si attenuerà a 3,2 km/h da Nord, e l’umidità scenderà al 69%.

Durante la mattina, dalle 08:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Le temperature si alzeranno, raggiungendo un massimo di +22,3°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 1,3 km/h e 9 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1019 hPa.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 21,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h alle 14:00. L’umidità rimarrà costante attorno al 57%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che scenderanno fino a +20,2°C. La velocità del vento si manterrà tra 4,3 km/h e 7,3 km/h, con un’umidità che salirà fino al 69%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 49%. La temperatura si attesterà a +20°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,9°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Nord Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 3,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che saliranno fino a +23,8°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 4,1 km/h e 6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di +24°C alle 14:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,9 km/h. L’umidità rimarrà bassa, attorno al 53%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno fino a +21,4°C. La velocità del vento si manterrà tra 0,4 km/h e 3,2 km/h, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 67%.

Mercoledì 16 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 16 Ottobre, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 42%. La temperatura si attesterà a +21,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +21,2°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Est Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà coperto con temperature che saliranno fino a +23,6°C alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 4,4 km/h e 7,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Sud Sud Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 7,1 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 60%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà coperto con possibilità di pioggia leggera. Le temperature scenderanno fino a +22°C. La velocità del vento si manterrà tra 4,8 km/h e 9,9 km/h, con un’umidità che salirà fino al 68%.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà a +22°C, mentre la temperatura percepita sarà di +22°C. La velocità del vento sarà di 3,1 km/h proveniente da Nord Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che saliranno fino a +22,4°C alle 07:00. La velocità del vento varierà tra 6,1 km/h e 8,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 22,7°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 4,9 km/h. L’umidità rimarrà costante attorno al 62%.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo sarà coperto con temperature che scenderanno fino a +22°C. La velocità del vento si manterrà tra 3 km/h e 5,4 km/h, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 68%.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un andamento variabile, con un predominio di cieli coperti e parzialmente nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 24°C. Si prevedono anche alcune possibilità di pioggia leggera nella giornata di Mercoledì, mentre Martedì si caratterizzerà per un cielo sereno. Gli amanti del clima temperato troveranno condizioni favorevoli per attività all’aperto, specialmente Martedì.

