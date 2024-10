Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 12 Ottobre a Ottaviano si presenteranno con un alternarsi di cieli sereni e nubi sparse, accompagnati da temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 17°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento termico che porterà i valori a superare i 22°C. Il vento sarà prevalentemente debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. Le previsioni del tempo indicano una giornata caratterizzata da una buona stabilità atmosferica, con un’umidità che si manterrà su livelli moderati.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente con nubi sparse e una temperatura di circa 17,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, raggiungendo un cielo coperto intorno all’1:00, con una temperatura che scenderà a 17,2°C. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando attorno al 78%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Alle 7:00, la temperatura salirà a 18,2°C, e continuerà a crescere fino a raggiungere i 22,5°C intorno a mezzogiorno. Durante questa fase della giornata, l’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 51%, e il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un parziale aumento della nuvolosità, con nubi sparse che si faranno più presenti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C nel tardo pomeriggio, mentre l’umidità rimarrà su valori moderati. La velocità del vento si manterrà tra i 6 e i 9 km/h, garantendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. Il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con un’umidità che si attesterà intorno al 66%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno gradevoli e una variabilità della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima si presenterà ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora sembra che il bel tempo continuerà a farla da padrone.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.1 ENE max 4 Grecale 77 % 1016 hPa 3 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 4 ENE max 4 Grecale 79 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° Assenti 2.7 ENE max 3.5 Grecale 77 % 1017 hPa 9 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 3.2 SO max 3.3 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +22.5° perc. +22.1° Assenti 8.6 OSO max 6 Libeccio 51 % 1017 hPa 15 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.9 OSO max 6 Libeccio 54 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 5.5 O max 6 Ponente 62 % 1018 hPa 21 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.1 OSO max 2.2 Libeccio 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:21

