Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

Le previsioni meteo per Palermo di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un inizio instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. La temperatura si manterrà su valori miti, con una massima che raggiungerà i 22°C. La presenza di nuvolosità variabile e la possibilità di piogge intermittenti influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata fino a circa l’1:00, con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura di circa 18,2°C. Con il passare delle ore, il meteo migliorerà, e si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, che porterà a un cielo sereno a partire dalle 7:00. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 17,5°C.

Nella mattina, il sole farà capolino, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno alle 11:00. La brezza leggera, con velocità attorno ai 5-7 km/h, garantirà un clima gradevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. Tuttavia, nel corso della mattina, si registrerà un aumento della probabilità di pioggia, con un possibile ritorno di piogge leggere intorno alle 12:00.

Il pomeriggio si preannuncia variabile, con piogge leggere che si presenteranno a partire dalle 13:00 e che continueranno fino alle 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,4 mm. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca.

Con l’arrivo della sera, il meteo si stabilizzerà, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C. La probabilità di pioggia diminuirà, e non si prevedono precipitazioni significative. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno ai 1020 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un lunedì che si preannuncia soleggiato e temperature in aumento. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché la variabilità del clima autunnale potrebbe riservare sorprese. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate, mentre chi pianifica attività all’aperto dovrà tenere in considerazione le possibili piogge intermittenti di Domenica.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +18.2° prob. 55 % 8.5 OSO max 9.8 Libeccio 80 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +17.5° perc. +17.5° 0.23 mm 6.1 OSO max 7.7 Libeccio 83 % 1014 hPa 7 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° prob. 10 % 5.7 S max 6.6 Ostro 73 % 1016 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +21.2° prob. 8 % 4.6 SE max 8.5 Scirocco 60 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +21.4° perc. +21.3° 0.38 mm 6.4 NE max 9.4 Grecale 64 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +20.7° perc. +20.6° 0.23 mm 8 ENE max 9.6 Grecale 70 % 1018 hPa 19 nubi sparse +19.9° perc. +19.9° prob. 15 % 7.5 SE max 8.9 Scirocco 75 % 1020 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° prob. 3 % 7.3 SSE max 8.4 Scirocco 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:18

