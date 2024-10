Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e un cielo prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa durante le ore centrali. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 19,6°C e un massimo di 23,2°C, rendendo il clima particolarmente gradevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,2°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 22,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, passando a nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione rispetto alla notte. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 15 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori che scenderanno fino al 3%.

Nel pomeriggio, il clima continuerà a essere stabile, con temperature che raggiungeranno il picco di 23,2°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 25%, garantendo ampie schiarite. Il vento sarà leggero, con intensità che non supererà i 12 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,6°C. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti provenienti da Ovest a circa 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 4%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un fine settimana all’insegna della stabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° prob. 8 % 21.2 O max 22.8 Ponente 77 % 1009 hPa 4 nubi sparse +20.1° perc. +20.1° prob. 18 % 16.9 O max 19.5 Ponente 72 % 1010 hPa 7 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° prob. 10 % 15.6 O max 18.8 Ponente 63 % 1012 hPa 10 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 15.5 ONO max 18.7 Maestrale 52 % 1012 hPa 13 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 15.6 NO max 18 Maestrale 53 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 10.2 NO max 12.2 Maestrale 61 % 1012 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° prob. 24 % 7.6 OSO max 9 Libeccio 70 % 1013 hPa 22 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° prob. 39 % 9.8 SO max 11.8 Libeccio 71 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:40

