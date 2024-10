Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93% e temperature intorno ai 20,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 67%, ma non si prevedono piogge significative. Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, mentre nel pomeriggio si verificheranno piogge leggere con intensità di 0,11 mm alle 13:00. Sabato 12 Ottobre, il cielo si schiarirà, raggiungendo temperature di 23,6°C nel pomeriggio, mentre Domenica 13 Ottobre porterà un clima sereno e temperature simili. Non sono previste piogge nel fine settimana.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, con una percezione leggermente inferiore a 20,4°C. La velocità del vento sarà di 15 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 26,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 67%, ma non si prevedono piogge significative. L’umidità si manterrà alta, attorno al 1008 hPa di pressione atmosferica.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 92% e il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 13,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mantenendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, si verificheranno delle piogge leggere a partire dalle 13:00, con una temperatura che scenderà leggermente a 20,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e la probabilità di pioggia sarà alta, con intensità di 0,11 mm alle 13:00 e 0,18 mm alle 14:00. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 10,4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa, mentre l’umidità aumenterà fino al 73%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima rimarrà fresco e umido.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 98%, e il vento soffierà leggermente da Est-Nord Est a una velocità di 5,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, senza possibilità di pioggia.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa scenderà al 0%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole con temperature che toccheranno i 23,6°C. Il cielo sarà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 48%.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno a 19,9°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1019 hPa, mentre l’umidità aumenterà fino al 65%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Domenica 13 Ottobre

La notte di Domenica 13 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature di circa 19,1°C. La copertura nuvolosa sarà del 97%, e il vento sarà molto leggero, con velocità di 0,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 69%, senza possibilità di pioggia.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a poche nuvole con temperature che saliranno fino a 20,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 14%, e il vento rimarrà debole, con velocità di circa 1,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 62%.

Nel pomeriggio, il clima sarà molto piacevole, con temperature che toccheranno i 23,5°C. Il cielo sarà sereno, e il vento aumenterà leggermente fino a 11 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 50%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 19,8°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, mentre l’umidità aumenterà fino al 68%. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

Conclusioni

Il fine settimana a Pomigliano d’Arco si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da nuvole e piogge leggere, seguito da un Sabato e una Domenica più soleggiati e piacevoli. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di Sabato e Domenica per attività all’aperto, mentre Venerdì potrebbe essere più adatto per restare in casa o per attività al coperto.

