Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

Le previsioni meteo per Pozzuoli di Lunedì 7 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con una temperatura stabile attorno ai 19,8°C e un’umidità che si manterrà intorno al 62%. La mattina porterà un miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 21,6°C. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, raggiungendo temperature massime di 21,7°C. Tuttavia, la sera vedrà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,8°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Pozzuoli sperimenterà un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 98%. La temperatura si manterrà costante a 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 6,8 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 62%, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 1,2 km/h e 8,5 km/h, sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità, pur rimanendo elevata, scenderà leggermente, contribuendo a un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura massima di 21,7°C. Le condizioni di vento rimarranno leggere, favorendo un’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, permettendo di godere di un bel sole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento, con il cielo che tornerà a essere coperto al 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,8°C, con un’umidità che aumenterà nuovamente fino al 61%. Anche in questo caso, non sono previste precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana variabile, con un clima che si manterrà generalmente mite. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori fluttuazioni, con la possibilità di un aumento della copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori simili. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pozzuoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.8° perc. +19.5° Assenti 6.8 OSO max 8.7 Libeccio 62 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.3° Assenti 6.1 O max 7.5 Ponente 62 % 1015 hPa 6 cielo coperto +19.6° perc. +19.3° Assenti 1.2 O max 3.1 Ponente 62 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20.5° Assenti 5.6 SSO max 6 Libeccio 57 % 1018 hPa 12 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° Assenti 8.3 SSO max 8.4 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 cielo sereno +21.6° perc. +21.2° Assenti 7.7 SSO max 7.6 Libeccio 55 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.7° Assenti 3.2 S max 4.8 Ostro 58 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +20.5° Assenti 4.8 ESE max 6.4 Scirocco 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:31

