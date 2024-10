Previsioni Meteo Qualiano: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Qualiano di Sabato 5 Ottobre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà presente, specialmente nelle prime ore del mattino, quando si attenderanno piogge leggere. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura che raggiungerà i 20°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 18,4°C. Tuttavia, a partire dall’1:00, si assisterà a piogge leggere, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 56%. Le temperature percepite scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 17,8°C. La situazione continuerà a essere instabile fino alle prime ore del mattino, con piogge che si protrarranno fino alle 7:00, quando la temperatura salirà a 18,7°C.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Le piogge si attenueranno e, a partire dalle 10:00, si prevede un cielo sereno con temperature che raggiungeranno i 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 6%, e il vento si presenterà moderato, con velocità attorno ai 17,3 km/h. Questo trend di miglioramento continuerà fino al pomeriggio, quando le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, accompagnate da poche nuvole e una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 19°C e i 20,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con percentuali che non supereranno il 22%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno a circa 18°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, e le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 56%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano un Sabato 5 Ottobre caratterizzato da un inizio instabile, con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel pomeriggio. I giorni successivi potrebbero mantenere un clima simile, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una diminuzione della probabilità di pioggia. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.4° perc. +17.9° prob. 13 % 6.1 SE max 10.5 Scirocco 62 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.2° 0.26 mm 5.2 SE max 11.2 Scirocco 66 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.15 mm 5.6 E max 13.8 Levante 67 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +19.9° perc. +19.5° 0.25 mm 9.8 SSO max 12.8 Libeccio 58 % 1012 hPa 12 cielo sereno +20.6° perc. +20.1° prob. 72 % 17.3 OSO max 16.8 Libeccio 53 % 1012 hPa 15 poche nuvole +20° perc. +19.5° prob. 47 % 11.9 OSO max 11.7 Libeccio 53 % 1011 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +18.4° prob. 57 % 3.9 SSO max 5.9 Libeccio 55 % 1012 hPa 21 nubi sparse +18.5° perc. +17.9° prob. 34 % 3.3 S max 6.2 Ostro 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:34

