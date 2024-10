Previsioni Meteo Qualiano: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Qualiano si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 23,5°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60-70%, contribuendo a una sensazione di calore moderata.

Durante la notte, le nubi sparse lasceranno spazio a un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto alla sera precedente. La velocità del vento sarà molto bassa, con direzione variabile, e l’umidità si attesterà attorno al 70%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 20,4°C alle ore 07:00. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si manterrà intorno al 67%. Il vento continuerà a soffiare debolmente, rendendo la mattinata piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, con valori che toccheranno i 23,5°C. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità si attesterà attorno al 55-58%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, ma non ci saranno precipitazioni significative.

La sera porterà con sé una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà nuovamente coperto, e l’umidità si manterrà attorno al 62%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Qualiano indicano una giornata di Mercoledì 16 Ottobre caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature simili e una copertura nuvolosa persistente. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per poter godere di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Qualiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° Assenti 1 NNE max 3.1 Grecale 69 % 1020 hPa 3 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 0.5 N max 2.1 Tramontana 71 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° Assenti 3.6 NE max 3.8 Grecale 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +21.7° Assenti 3.3 ESE max 4.3 Scirocco 61 % 1020 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +23.2° Assenti 5 OSO max 4.5 Libeccio 55 % 1019 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 5.5 O max 4.2 Ponente 58 % 1018 hPa 18 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° Assenti 4.5 NO max 6.2 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 cielo coperto +21.8° perc. +21.7° Assenti 3.5 NNO max 3.8 Maestrale 62 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:17

