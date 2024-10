Previsioni Meteo Quarto: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Quarto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e si registreranno anche delle piogge leggere, specialmente nelle prime ore del mattino. La velocità del vento varierà, ma si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge, che si intensificheranno, portando a fenomeni di forte pioggia. Le temperature si manterranno attorno ai 19-21°C, con un’umidità che supererà l’80%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, con intensità che potrà variare tra i 5 e i 15 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno raggiungere i 5 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, ma le previsioni meteo indicano ancora la possibilità di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 22°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà fissa al 100%. Il vento si manterrà moderato, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, rendendo l’aria piuttosto afosa.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge moderate, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. Le precipitazioni continueranno a essere presenti, con accumuli che si aggiungeranno a quelli già registrati durante la giornata. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1015 hPa, e l’umidità rimarrà alta, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Quarto nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo persista anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a condizioni di maltempo e a possibili disagi legati alle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Quarto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 7.6 SE max 15.8 Scirocco 66 % 1018 hPa 3 pioggia leggera +21.6° perc. +21.7° 0.16 mm 12.6 SE max 19.6 Scirocco 70 % 1017 hPa 6 forte pioggia +19° perc. +19.3° 5.59 mm 5.8 N max 12.2 Tramontana 89 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.18 mm 15.4 SE max 22.6 Scirocco 80 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +21.7° perc. +21.9° 0.74 mm 17.7 SSE max 23.8 Scirocco 74 % 1017 hPa 15 cielo coperto +21.8° perc. +22° prob. 1 % 16.3 SE max 19.5 Scirocco 78 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.5° 0.36 mm 12.1 SE max 15.2 Scirocco 80 % 1015 hPa 21 pioggia moderata +20.9° perc. +21.1° 1.87 mm 12.9 S max 20.2 Ostro 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.